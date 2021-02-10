المزروعي: مساعي الظفرة لحل قضية «خريبين» مستمرة

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

قال المدير التنفيذي لنادي الظفرة، خميس المزروعي، إن المفاوضات لاتزال جارية بينهم وبين نادي الوحدة السوري لتسوية الغرامة الملزمة التي أوقعتها لجنة أوضاع اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم في يوليو 2019 على النادي، في قضية انتقال اللاعب عمر خريبين إلى صفوف الهلال السعودي في 2017، ورفض إدارة الظفرة وقتها الالتزام ببند في العقد يفرض عليه دفع 20% للنادي السوري في حال انتقاله لأي نادٍ، وهو القرار الذي أيدته محكمة التحكيم الرياضية «كاس» نهاية يناير الماضي.

ويتعين على نادي الظفرة دفع 1.09 مليون دولار لنادي الوحدة السوري في موعد أقصاه نهاية فبراير الجاري، لتجنب العقوبات.

وقال المزروعي لـ«الإمارات اليوم»: «كان هناك بالفعل مقترح لدفع الغرامة المالية على دفعات على مدار ثلاث سنوات، لكن رئيس نادي الوحدة السوري ماهر السيد، الذي كان قد وصل الأسبوع الماضي إلى الإمارات طلب بعض الوقت للتشاور مع أعضاء إدارة ناديه قبل أن نفاجأ بمغادرته الدولة دون التوصل للاتفاق بصيغة نهائية».

وأكد المدير التنفيذي أن الغرامة المالية التي فرضها الاتحاد الدولي على ناديه واجبة السداد قبل نهاية شهر فبراير الجاري.

- يتعين على الظفرة دفع 1.09 مليون دولار لنادي الوحدة السوري قبل نهاية فبراير الجاري.

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