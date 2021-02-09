انتصارات شباب الأهلي مستمرة.. والوصل يدفع ثمن الغيابات في الكأس

المصدر: أحمد طارق- دبي

اقترب شباب الأهلي من التأهل إلى نهائي كأس الخليج العربي، بعدما فاز "فرسان دبي" على الوصل بهدفين دون رد، أمس، على استاد الوصل في زعبيل بذهاب نصف نهائي كأس الخليج العربي، ويقام لقاء في الإياب على استاد راشد في 2 مارس المقبل.

سيطر شباب الأهلي على مجريات اللعب في الشوط الأول وكان الطرف الأفضل من الجوانب كافة، إذ تأثر الوصل بشكل كبير بالغيابات المؤثرة في صفوفه وخاصة نجمه الأول ليما وكذلك علي صالح وعلي سالمين، ما أسهم في تفوق "فرسان دبي" على مستوى الهجوم، وكاد البرازيلي كارلوس إدواردو يحرز الهدف الأول من تمريرة متقنة لعبها مواطنه خيسوس، لكن إدواردو سدد الكرة بجوار القائم (14).

وأهدر شباب الأهلي فرصتين محققتين في دقيقة واحدة، عندما مرر إدواردو الكرة إلى الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف الذي سدد كرة قوية أخرجها دفاع الوصل إلى ركلة ركنية (23)، ثم سدد عبدالعزيز صنقور كرة خطرة فوق العارضة (24). وفي الدقيقة 36 أحرز خيسوس الهدف الأول، بعدما تلقى كرة طويلة خلف المدافع عبدالرحمن علي، وانفرد اللاعب البرازيلي بالحارس سلطان المنذري، وسدد الكرة بمهارة في المرمى.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء الوصل عقب نزول رونالدو مينديز وجواو فيغريدو، بدلاً من عبدالرحمن صالح ولويز هنريكي، وبات الأكثر سيطرة على الكرة في وسط الملعب، ولكن من دون خطورة على مرمى ماجد ناصر، وكانت أخطر فرصة من ركلة حرة لعبها مينديز، وتصدى لها ببراعة حارس مرمى شباب الأهلي ماجد ناصر (69)، بينما أضاف محمد جابر الهدف الثاني في الدقيقة 82، بعدما لعب عزيز غانييف كرة عرضية، وقابلها جابر بتسديدة متقنة في المرمى لتنتهي المباراة بفوز شباب الأهلي.

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