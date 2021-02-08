شباب الأهلي والشارقة يقتربان من نهائي دوري السلة

المصدر: جوني جبور ـــ دبي

اقترب فريقا شباب الأهلي والشارقة من بلوغ نهائي بطولة الدوري العام لكرة السلة، بتحقيقهما أول من أمس، وعلى أرضهما، الفوز في مواجهتي ذهاب الدور نصف النهائي للبطولة، والتي جاءت لشباب الأهلي على حساب النصر بواقع «73-54»، وللشارقة على حساب جاره البطائح «100-78».

وبات الشارقة وشباب الأهلي على بعد خطوة من تكرار بلوغ الدور النهائي للعام الثاني على التوالي، شريطة نجاحهما السبت المقبل في تجديد انتصارهما على النصر والبطائح في موقعتي إياب نصف النهائي، يقابلها طموحات مشروعة للعميد والبطائح في استثمار عامل الأرض بالصورة المثلى والنجاح في رد اعتبارهما بالفوز إياباً، في خيارٍ وحيد للفريقين لإحياء آمالهما، وفرض، وفق نظام البطولة، مواجهة ثالثة فاصلة في المربع الذهبي، تحدد في نتائجها هوية المتأهلين إلى النهائي.

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