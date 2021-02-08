5 أسئلـــــة.. المرزوقي: مكاسب كبيرة لمنتخب الصالات في «دولية خورفكان»

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أكد المدير الفني لمنتخب كرة قدم الصالات، عبدالرؤوف المرزوقي، أنه راض تماماً عن مشاركة المنتخب في بطولة خورفكان الدولية للصالات، التي اختتمت أخيراً، وفاز بلقبها فريق نفط الوسط العراقي، بينما حل البطائح في المركز الثاني، وخرج الأبيض من الدور نصف النهائي.

وشدد المرزوقي على أن المنتخب في الطريق الصحيح للحصول على المكانة التي يستحقها، وأنه حقق مكاسب كبيرة في البطولة، لا يمكن حصرها في النتائج التي تحققت.

ويحسب للمدرب المواطن المرزوقي، الذي تسلم مهمة المدير الفني لمنتخب الصالات قبل عامين، بعد سلسلة من المدربين الأجانب، النجاح في مهمته الدولية الأولى بقيادة المنتخب في بطولة دولية رفيعة المستوى، كأول مدرب مواطن يقود المنتخب إلى الدور نصف النهائي في بطولة دولية، كما نجح في بناء منتخب قوي يعتمد على الموهوبين الواعدين.

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