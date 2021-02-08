استبعاد 4 لاعبين من المنتخب بسبب الإصابات ووعكة صحية

المصدر: منصور السندي - دبي

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، بقيادة المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك، استبعاد أربعة لاعبين من قائمة الأبيض، هم: لاعبا شباب الأهلي ماجد حسن لشعوره بوعكة صحية، ويوسف جابر لعدم اكتمال شفائه، وكذلك لاعب الجزيرة محمد العطاس للإصابة، وحارس مرمى الشارقة عادل الحوسني لشعوره بوعكة صحية أيضاً، في حين تم استدعاء كل من لاعب الشارقة محمد عبدالباسط، والوحدة أحمد راشد، للانضمام لمعسكر المنتخب، علماً أن المنتخب كان قد بدأ أول من أمس، تجمعاً داخلياً في دبي يستمر حتى الأربعاء المقبل دون أن يخوض خلاله أي مباراة ودية.

ودشن الأبيض تدريباته أمس على ملعب الوصل في دبي ضمن المرحلة قبل الأخيرة، في إطار تحضيراته لمبارياته المتبقية في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2021، يلعب ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات ماليزيا وتايلاند وفيتنام وإندونيسيا.

ويواجه المنتخب يومي 25 و30 مارس المقبل، على التوالي، منتخبي ماليزيا وإندونيسيا. وضمت قائمة المنتخب الأخيرة كلاً من فهد الظنحاني وحسن المحرمي «بني ياس»، ماجد سرور ومحمد عبدالباسط «الشارقة»، بندر الأحبابي وكايو كانيدو «العين»، محمد الشامسي ومحمد صالح برغش وطحنون الزعابي وخليل الحمادي وأحمد راشد «الوحدة»، علي خصيف وسالم راشد وخليفة الحمادي وخلفان مبارك وعبدالله رمضان وزايد العامري وعلي مبخوت «الجزيرة»، محمود خميس وسبيستيان تيغالي «النصر»، وليد عباس وسعيد أحمد «شباب الأهلي»، فابيو دي ليما وعلي صالح وعلي سالمين «الوصل».

اللاعبون المستبعدون:

- ماجد حسن (وعكة صحية).

- يوسف جابر (لم يكتمل شفاؤه).

- محمد العطاس (إصابة).

- عادل الحوسني (وعكة صحية).

• الأبيض يدشّن تدريباته على ملعب الوصل في دبي.

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