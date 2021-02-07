الشارقة يتخطى العين ويعزز صدارة «اليد»

المصدر: جوني جبور - دبي

عزز فريق الشارقة صدارته لدوري اليد بعد تخطي عقبة ضيفه العين «31-23»، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين، أول من أمس، في افتتاح الجولة الثامنة من مرحلة الذهاب، والتي سجلت أيضاً، فوز شباب الأهلي على الوحدة 36-39، ومليحة على بني ياس 36-22.

وحافظ الشارقة على سجله الخالي من الهزائم، محققاً الفوز السابع على التوالي، ومبتعداً بالعلامة الكاملة في المركز الأول برصيد 21 نقطة، بفارق نقطتين عن مليحة الذي قفز بدوره إلى المركز الثاني، فيما أسهمت خسارة العين بتراجعه إلى المركز الثالث، والسماح لشباب الأهلي بالدخول شريكاً على هذا المركز برصيد 18 نقطة لكل منهما، كما أبقت خسارتي الوحدة وبني ياس الفريقين في المركزين الثامن والأخير، برصيدي 11 وثماني نقاط على التوالي.

وعانى الشارقة خلال الشوط الأول للقاء العين، بعد أن اكتفى بنتيجة 15-13، قبل أن ينجح في الشوط الثاني بالابتعاد تدريجياً، وحسم المباراة 31-23.

وفي سيناريو مغاير، ضمن شباب الأهلي انتصاره مبكراً أمام الوحدة، بعد أن أنهى الشوط الأول بنتيجة 19-12، ثم وسّع الفارق في الشوط الثاني وفاز بنتيجة 28-39.

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