3 مباريات اليوم في الأسبوع السابع لـ «الدرجة الثانية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق اليوم منافسات الأسبوع السابع لدوري الدرجة الثانية بإقامة ثلاث مباريات، حيث يلتقي فريق لافال يونايتد مع ريجينال على الملعب الرئيس بنادي دبي لأصحاب الهمم الساعة 16:00، ويواجه فريق ليوا كلية الدار على الملعب الفرعي بنادي بني ياس 17:15، بينما يلعب فريق يونايتد سبورت مع فريق أتلتيكو (آرابيا ف.س) على ملعب نادي العين لأصحاب الهمم 19:45.

وتُستكمل مباريات الأسبوع غداً بإقامة أربع مباريات، تجمع الأولى فريق يونايتد مع الموج على ملعب النادي الإيراني بدبي 16:00، ويواجه فريق (لاليغا إس بي سي) الهلال يونايتد على ملعب مدينة دبي الرياضية الساعة 17:20، ويواجه فريق سيتي مع غلف هيروز في ملعب سيتي بمدرسة كينجز البرشاء الساعة 18:35، فيما تجمع المواجهة الأخيرة لمنافسات الأسبوع السابع فريق فورسان هيسبانيا مع فريق بينونة على ملعب ذا سيفنز الرئيس الساعة 19:30.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news