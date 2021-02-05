3 مباريات اليوم في الأسبوع السابع لـ «الدرجة الثانية»
تنطلق اليوم منافسات الأسبوع السابع لدوري الدرجة الثانية بإقامة ثلاث مباريات، حيث يلتقي فريق لافال يونايتد مع ريجينال على الملعب الرئيس بنادي دبي لأصحاب الهمم الساعة 16:00، ويواجه فريق ليوا كلية الدار على الملعب الفرعي بنادي بني ياس 17:15، بينما يلعب فريق يونايتد سبورت مع فريق أتلتيكو (آرابيا ف.س) على ملعب نادي العين لأصحاب الهمم 19:45.
وتُستكمل مباريات الأسبوع غداً بإقامة أربع مباريات، تجمع الأولى فريق يونايتد مع الموج على ملعب النادي الإيراني بدبي 16:00، ويواجه فريق (لاليغا إس بي سي) الهلال يونايتد على ملعب مدينة دبي الرياضية الساعة 17:20، ويواجه فريق سيتي مع غلف هيروز في ملعب سيتي بمدرسة كينجز البرشاء الساعة 18:35، فيما تجمع المواجهة الأخيرة لمنافسات الأسبوع السابع فريق فورسان هيسبانيا مع فريق بينونة على ملعب ذا سيفنز الرئيس الساعة 19:30.
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