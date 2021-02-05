الظفرة والجزيرة.. هجوم ضارب بالصفقات الجديدة

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

سيكون ملعب حمدان بن زايد بمنطقة الظفرة في الساعة 17:30 من عصر اليوم مسرحاً للمواجهة القوية، التي تجمع بين الظفرة وضيفه الجزيرة، ضمن الجولة الـ15 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، في مباراة تتخذ الطابع الهجومي، نظراً إلى الأوراق الهجومية التي سيدفع بها مدربا الطرفين بحثاً عن النقاط الثلاث.

ويدخل أصحاب الأرض لقاء اليوم وفي رصيدهم 16 نقطة من أربعة انتصارات ومثلها تعادلات، متسلحين بالصفقات الهجومية الجديدة التي أبرمها الفريق، خصوصاً في اليوم الأخير بالتعاقد مع لاعبه السابق ماكيتي ديوب، الذي سيشكل عمقاً هجومياً إلى جوار الوافد الجديد الإسباني بيدرو كوندي، مع البرازيلي دنيلسون بيريرا.

ولا بديل أمام الظفرة عن الفوز من أجل الابتعاد مبكراً عن دوامة الفرق المنافسة على البقاء، التي عززت صفوفها بعدد كبير من اللاعبين المميزين، ويتوقع أن تنعكس إيجاباً على نتائجها في المباريات المقبلة.

في المقابل، يدخل الجزيرة صاحب الترتيب الثاني (30 نقطة) لقاء اليوم بشهية هجومية مفتوحة بعد الفوز في الجولة الماضية على منافسه النصر بثلاثية نظيفة، شهدت تألق الثنائي الهجومي علي مبخوت والمالي عمر تراوري إعادة الثقة للفريق مجدداً، ووضعته في مسار مطاردة الشارقة «المتصدر».

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