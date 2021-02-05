اتحاد كلباء يخشى صحوة عجمان

المصدر: محمد فاضل - كلباء

يبحث اتحاد كلباء عن استعادة نغمة الانتصارات والنتائج الإيجابية في المباراة التي ستجمعه عند الساعة 20:15 من مساء اليوم، مع ضيفه عجمان «المتطور»، ضمن الجولة الـ15 لدوري الخليج العربي.

ويمتلك اتحاد كلباء 19 نقطة في المركز التاسع، وقد تعرض إلى خسارتين متتاليتين في الجولتين الماضيتين أمام كل من الشارقة وشباب الأهلي، في مباراة صعبة على «النمور»، بينما على العكس من ذلك فإن ضيفه عجمان يحضر المباراة بنشوة الفوز في آخر مباراتين على الفجيرة والظفرة.

ويواجه كلباء ضيفه عجمان اليوم في ظل غيابات مؤثرة في صفوفه، تتمثل في غياب عمر الخديم ومحمد سبيل والبرازيلي وإندرسون، إضافة إلى احتمال عدم مشاركة محترفيه الجديدين البرازيلي رومولو والهولندي إيفرت، بحسب ما أدلى به مدرب الفريق، الأوروغوياني خورخي دا سيلفا، كونهما التحقا بشكل متأخر بالفريق بعد التعاقد معهما، أخيراً، في فترة الانتقالات الشتوية.

في المقابل، يدخل عجمان (المركز 12 برصيد تسع نقاط) المباراة بحالة ذهنية مميزة، ويتطلع إلى استثمار الحالة المعنوية بعد الانتصارين الماضيين، مدركاً أن ثلاث نقاط جديدة ستضعه في وضع جيد، لتفادي العودة إلى المراكز المتأخرة.

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