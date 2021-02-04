فوز بني ياس على الفجيرة 2-1.. لاعب بديل يغير مسار المباراة

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

حول فريق بني ياس تأخره بهدف إلى فوز بهدفين (2-1) أمام الفجيرة مساء اليوم على استاد الشامخة ضمن الجولة 15 لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

وظهر بني ياس شخصية قوية في الشوط الثاني، خاصة بعد دخول اللاعب البديل المهاجم أحمد أبو ناموس، ما قاده للحصول على النقاط الثلاث التي مكنته من الاحتفاظ بالمركز الثالث بعد أن رفع رصيده إلى 29 نقطة، فيما تجمدت رصيد الفجيرة عند 7 نقاط في المركز قبل الأخير.

أهداف المباراة

وجد أصحاب الأرض (بني ياس) أنفسهم متأخرين بالنتيجة منذ الدقيقة 13 بعد أن استقبلت شباكهم هدفاً بواسطة البرازيلي دوغلاس كوتينيو، ترجم خلالها جملة تكتيكية رائعة قادها زملائه من وسط الملعب ليستفيد أيضاً من الثغرات في خط الدفاع، الذي ارتكب عدداً من الأخطاء التي كادت أن تتسبب في فقدان الفريق للنقاط.

وبدأت ملامح عودة "السماوي" للنتيجة منذ التبديل الذي أجراه المدرب الروماني دانيال إيسيلا مع مطلع الشوط الثاني بدخول أبو ناموس، إذ ساعد التغير في تنشيط المقدمة الهجومي للفريق نتج عنها هدف التعادل بعد 3 دقائق وتحديداً في الدقيقة 48 بواسطة حسن المرمي من ضربة رأسية.

ومع مرور الوقت واصل بني ياس الضغط والسيطرة على مجريات اللقاء ونجح في تسجيل هدف الفوز بواسطة لاعبه البرازيلي جواو بيدرو في الدقيقة 78 من ضربة رأسية أخرى ليضمن الفريق ثلاث نقاط غالية حافظ بها على المركز الثالث في جدول الترتيب.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news