أهداف مباراة النصر وخورفكان غريبة ومثيرة.. العميد حسمها بقذيفة

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

حقق فريق النصر فوزاً هاماً على فريق خورفكان اليوم ضمن الجولة 15 من دوري الخليج العربي بنتيجة 2-1، عاد بها إلى سكة الانتصارات بعد سلسلة من النتائج السلبية، ليصل إلى النقطة 27 في جدول الترتيب، بينما يبقى فريق خورفكان عند رصيده السابق 15 نقطة.

أهداف المباراة

وشهدت المباراة 7 دقائق مثيرة وغريبة، بدأت في الدقيقة 86 حين اعتقد النصر أنه في طريقه إلى الفوز بهدف لصفر من توقيع البرتغالي توزي بتسديدة قوية في الدقيقة 73، قبل أن يسجل غيماريس التعادل لخورفكان بركلة حرة برازيلية من مسافة بعيدة.

ورفض النصر الاستسلام للتعادل، في وقت تابع فيه المدرب الجديد الارجنتيني دياز المباراة، بعد أن تم التعاقد معه رسميا اليوم لخلافة المدرب الكرواتي كرونسلاف.

وحين كانت المباراة تسير إلى نتيجة التعادل، كثف العميد من هجماته، ووقع اللاعب الجديد الجزائري مهدي عبيد أوراق اعتماده بقوة في الدقيقة 93، حين راوغ بالكرة ومن مسافة بعيدة أرسل "قذيفة" الفوز الثمين للنصر.

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