5 نجوم الأبرز في انتقالات «الهواة».. يتقدمهم البخيت وأوسو

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

عززت أندية دوري الهواة لـ«الدرجة الأولى» صفوفها بأسماء مميزة، بعضها قادم من دوري الخليج العربي لأندية المحترفين، لعل أبرزها انتقال الأردني ياسين البخيت من الظفرة إلى فريق الإمارات، وكذلك الغاني ويليام أوسو من عجمان إلى البطائح، بجانب أسماء بارزة أخرى على غرار الإسباني جيفيرسون سواريز، إضافة إلى البرازيلي مايلسون ليما، والإيطالي بيكاريللي.

وكان العروبة النادي الوحيد الذي لم يتعاقد مع أي لاعب، وحافظ على تشكيلته من المواطنين والأجانب في الانتقالات الشتوية التي أغلقت أول من أمس.

ويتصدر البطائح دوري الهواة برصيد 19 نقطة، وفريق الإمارات وصيفاً 18، ثم دبا الفجيرة والعروبة ثالثاً ورابعاً بـ17 نقطة. وتعاقد «الصقور» مع البخيت، بعد رحلة للنجم الأردني تنقل فيها بين أندية محلية عدة، آخرها الظفرة، وحل في فريق الإمارات بديلاً للكولومبي تومي توبار، حيث من المتوقع أن يشكل ثنائياً مميزاً مع البرازيلي ديغو فارياس، الذي يحتل وصافة ترتيب هدافي الهواة.

في المقابل، حل أوسو بديلاً للبرازيلي ألكسندر في البطائح، ولم يحقق أوسو موسماً مميزاً مع عجمان حيث عانى الإصابة، قبل التعافي أخيراً، ويستعد لخوض تجربة أخرى مع متصدر الهواة.

وأنهت إدارة دبا التعاقد مع الإيطالي بوكاريللي بدلاً من البرازيلي برونو، حيث يتميز اللاعب الجديد بقدراته التهديفية وصناعة اللعب، ويأمل دبا أن يحقق اللاعب الإضافة المرجوة، ويعوضه عن شح الأهداف الذي يعانيه.

في المقابل، تعاقد دبا الحصن مع الهولندي مايلسون، ليعوض رحيل النيجيري إبراهيم مصطفى، الذي تعرض لإصابات وإيقافات كثيرة. ويتوقع أن يشكل اللاعب قوة هجومية منتظرة مع الجزائري سيدو عواج، والمقيم العماني محمد المربوعي.

ومن الانتقالات اللافتة في «الهواة»، إعلان الذيد ضم لاعب برشلونة السابق، الفنزويلي سواريز، الذي سبق وسجل في شباك ريال مدريد، ورغم تقدمه في السن، فيتطلع الذيد إلى أن يستفيد من خبرته في الأشهر المقبلة.

أبرز تعاقدات الهواة

الأردني ياسين البخيت:

من الظفرة إلى فريق الإمارات.

الغاني ويليام أوسو:

من عجمان إلى البطائح.

الإيطالي بوكاريلي:

إلى دبا الفجيرة بديلاً

للبرازيلي برونو.

الهولندي مايلسون:

إلى دبا الحصن بديلاً

للنيجيري إبراهيم مصطفى.

الفنزويلي سواريز:

لاعب سابق لبرشلونة

سيظهر بقميص الذيد.

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