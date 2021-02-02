حقائق وأرقام مذهلة في عقد ميسي مع برشلونة

المصدر: دبي-الامارات اليوم



كشفت صحيفة إلموندو الإسبانية تفاصيل مثيرة من العقد الحالي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع نادي برشلونة، تجاوزت نصف مليار يورو (ما يعادل 2.5 مليار درهم اماراتي). فيما يلي بعض البنود :

-العقد ممتد 4 مواسم بدءً من موسم 2017 حتى 2021.

-العقد وقعه ميسي مع برشلونة في 25 نوفمبر 2017.

-يحصل ميسي على 555 مليوناً و237 ألفاً و619 يورو في مجمل هذه الفترة (ما يعادل 2.5 مليار درهم اماراتي).

-138 مليون يورو الراتب السنوي لميسي.

-صافي القيمة عقب احتساب الضرائب وخصومات الضمان الاجتماعي، ستصل إلى حوالي 297 مليون يورو.

-يوجد بند سري يسمح لميسي الحصول على 66 مليون يورو كمكافأة له على وفائه لفريق برشلونة.

-ميسي تسلم بالفعل 33 مليون يورو في شهر يوليو الماضي وسيحصل على مثلها في نهاية الموسم الحالي حتى لو غادر برشلونة ولم يجدد عقده.

-بنود العقد الإجمالية تتضمن الراتب الثابت للمهاجم الأرجنتيني وحقوق الصورة، وسلسلة من المكافآت غير المنشورة التي تبلغ قيمتها ملايين، وبدلات، ومجموعة من المتغيرات تحدد على أساس أهداف متباينة.

-تنتهي علاقة ميسي مع برشلونة في يونيو المقبل.

-الأندية المرشح الانتقال إليها: مانستر سيتي الإنجليزي للعب تحت قيادة مدربه السابق غوارديولا أو باريس سان جيرمان إلى جانب صديقه نيمار.

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