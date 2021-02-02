الجنيبي: الجولة 14 شهدت أقل مستوى تحكيمي

المصدر: منصور السندي - دبي

أكد الحكم الدولي السابق محمد الجنيبي، أن ركلة الجزاء التي احتسبت لمصلحة الفجيرة في الدقيقة 63 وسجل منها لاعب الفريق صموئيل الهدف الأول لفريقه خلال مباراته أمام الشارقة التي انتهت بفوز الأخير 3-2 في الجولة غير صحيحة، وذلك لعدم وجود مخالفة، واصفاً في الوقت ذاته ركلة الجزاء التي احتسبت للشارقة «57» وسجل منها لاعبه إيغور كورنادو الهدف الثالث بأنها صحيحة نظراً لوجود عرقلة.

ووصف الجنيبي، الجولة 14 بأنها أقل مستوى تحكيمي مقارنة بالجولات الماضية، مرجعاً ذلك إلى ما اعتبره غياب فن إدارة المباريات وعدم الثبات في القرارات التحكيمية، مشدداً على أهمية مواجهة الحكام بقراراتهم التحكيمية تفادياً لتكرار الأخطاء السابقة نفسها.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «بالنسبة لمباراة حتا والوحدة، فإن ركلة الجزاء التي احتسبت لمصلحة الوحدة (61) صحيحة نظراً لتعرض لاعبه عمر خريبين للعرقلة».

وأضاف: «على صعيد مباراة الجزيرة والنصر فإن ركلة الجزاء التي احتسبت للجزيرة (55) صحيحة لوجود حالة ركل على لاعب الجزيرة خلفان مبارك».

وأشار الجنيبي إلى أن قرار طرد لاعب النصر محمود خميس «87» صحيح لحصوله على الإنذار الثاني، لافتاً إلى أن قرار طرد لاعب الجزيرة خليفة الحمادي (90) أيضاً صحيح لحصوله على الإنذار الثاني.

وبالنسبة لمباراة شباب الأهلي واتحاد كلباء، أكد محمد الجنيبي، أنه «لا توجد حالات تحكيمية مؤثرة في المباراة»، لافتاً إلى أن مباراة الوصل وبني ياس ليس فيها أيضاً أي حالات مؤثرة.

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