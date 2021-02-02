5 أسئلة.. مسعود سليمان: الظفرة يحتاج 7 نقاط لتجنب الهبوط

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

قال مدافع فريق الظفرة، مسعود سليمان، إن فريقه يحتاج للحصول على سبع نقاط ليتجنب الهبوط في دوري الخليج العربي لكرة القدم، لكنه أكد في الوقت نفسه أن لديهم رغبة كبيرة في حصد أكبر عدد ممكن من النقاط خلال المباريات المقبلة لتحسين مركزهم في نهاية الموسم. وأكد لـ«الإمارات اليوم» أن الظفرة لم يتأثر بالتغيرات الفنية، وأنهم سيعملون يداً بيد مع السوري محمد قويض لتحقيق الأهداف المرسومة من قبل الإدارة.

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