مدرب خورفكان: غامرت أمام العين بلا لاعب ارتكاز.. كنا نستحق الفوز

المصدر: محمد فاضل - خورفكان

أكد مدرب خورفكان، البرازيلي كايو زيناردي، أنه أشرك لاعبين مهاجمين بدلاً عن مدافعين في المباراة التي انتهت بتعادل خورفكان مع العين 2-2، أول من أمس، ضمن منافسات الجولة 14 لدوري الخليج العربي، مشيراً إلى أنه ترك الفريق من دون لاعب ارتكاز بعد مرور أكثر من نصف وقت المباراة تقريباً، بعد خروج سالم الحمادي، لكن الفريق اكتفى بنقطة التعادل.

وقال زيناردي في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «غامرنا من أجل التعادل، ثم لإحراز هدف الفوز، الذي كان من المستحق أن يتم تسجيله بعد أربع فرصة أتيحت للفريق، ولكن على الرغم من ذلك فإن التعادل نتيجة جيدة، خصوصاً أنها تأتي أمام فريق العين، بل إنني كنت واثقاً بتحقيق الفوز، الذي نأمل تحقيقه في الجولة المقبلة أمام النصر، ولذلك سنعمل على تصحيح الأخطاء التي ارتكبت في المباراة»، ووصفها بأنها كانت مباراة صعبة ومتوقعة.

من جهته، كشف مدرب العين، البرتغالي ايمانويل بيدرو، أنه كان يعلم قبل المباراة أنها ستكون صعبة، لكون منافسه خورفكان يملك لاعبين مميزين، ومنهم أفضل لاعب في الجولة 13 للدوري، البرازيلي لوبيز، وعلى الرغم من ذلك اجتهد لتحقيق الفوز.

وقال في المؤتمر الصحافي: «كنا قريبين من تحقيق ذلك، وتقدمنا فعلاً بالنتيجة بهدفين لهدف، بعد أن تأخرنا بهدف نظيف، وكنا قريبين من تحقيق (الريمونتادا)، لكننا لم نستغل الفرص التي كانت كفيلة بذلك».

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