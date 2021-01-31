بنجاش يقترب من المربع الذهبي لـ «كأس إيفزا الفضية للبولو»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

جدّد فريق بنجاش آماله في التأهل إلى المربع الذهبي في بطولة كأس إيفزا الفضية للبولو 2021، التي تختتم يوم الجمعة، بعد فوزه على فريق ايفزا مهرة بنتيجة 11 هدفاً مقابل سبعة أهداف ونصف الهدف، ليرفع رصيده إلى اربع نقاط، وينتظر الجولة الأخيرة من الدور التمهيدي.

وقال بيان صحافي: «جاءت المباراة متوسطة المستوى، وسيطر فيها فريق بنجاش على مجريات اللعب بفضل مهرة وتألق بانيللو هداف المباراة (تسعة أهداف)».

مثّل بنجاش كل من: حيدر بنجاش (صفر أهداف) وفريدريكو (خمسة أهداف) وبنيامين بانيللو (ستة أهداف) وكروتو (سبعة أهداف)، اي هانديكاب (مكتمل 18 هدفاً)، فيما تكوّن فريق ايفزا مهرة من طارق الحبتور (هدف واحد)، وسيجوندو (أربعة أهداف)، وجاكينتو (خمسة أهداف)، واسترادا (سبعة أهداف).

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