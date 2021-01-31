أول هدف منذ 8 سنوات ورأسية بيليه يؤكدان صحوة شباب الأهلي

المصدر: أحمد طارق - دبي

حقق شباب الأهلي فوزاً سهلاً على اتحاد كلباء بهدفين دون رد، أمس، على استاد راشد في دبي بالجولة الـ14 من دوري الخليج العربي، ليرفع «فرسان دبي» رصيده إلى 22 نقطة، بينما توقف رصيد «النمور» عند 19 نقطة.

وواصل شباب الأهلي نتائجه الجيدة في الفترة الماضية، بعدما فاز على النصر في ختام الدور الأول وفاز على الشارقة في كأس سوبر الخليج العربي وتأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي على حساب خورفكان، بينما شهدت المباراة إحراز ماجد حسن أول هدف له منذ ثماني سنوات في الدوري، إذ كان آخر هدف أحرزه في المسابقة بمرمى بني ياس في 15 أبريل 2013.

سيطر شباب الأهلي على وسط الملعب في بداية اللقاء، ولكن اتحاد كلباء كاد أن يحرز الهدف الأول في مناسبتين الأولى من كرة قوية سددها البرازيلي واندرسون أوليفيرا ومرت بجوار القائم بقليل (5)، بينما أهدر التوغولي بينيل مالابا فرصة لا تضيع (7).

في المقابل، حسم شباب الأهلي اللقاء في ثلاث دقائق، عندما قاد عبدالعزيز هيكل أول هجمة منظمة لصاحب الأرض، ولعب كرة عرضية قابلها محمد جمعة بيليه برأسه في المرمى (28)، قبل أن يضيف ماجد حسن الهدف الثاني من تسديدة صاروخية (30).

أما الشوط الثاني شهد بداية قوية من اتحاد كلباء وأحرز بينيل مالابا هدفاً في الدقيقة 51، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل، قبل أن يستعيد شباب الأهلي سيطرته مجدداً على وسط الملعب، ولكن من دون خطورة على مرمى «النمور»، بينما شارك الوافد الجديد الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف بدلاً من كارتابيا لتنتهي المباراة بفوز شباب الأهلي.

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