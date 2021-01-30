العين يكتفي بنقطة من خورفكان

المصدر: محمد فاضل - خورفكان

اكتفى العين بنقطة واحدة بعد تعادله مع خورفكان بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما السبت ضمن منافسات الجولة 14 لدوري الخليج العربي، ليصبح رصيد العين (24) نقطة مقابل (15) لخورفكان.

افتتح خورفكان تسجيل الاهداف عن طريق الدولي إسماعيل الحمادي (25)، ونجح العين في تسجيل هدف التعادل عن طريق الياباني شيوتاني بعد تسديدة صاروخية من خارج الجزاء (40)، وفي الشوط الثاني سيطر العين على مجريات المباراة وتمكن من تسجيل الهدف الثاني عن طريق التوغولي لابا (60) رد عليها لاعب خورفكان بهدف التعادل عن طريق رافائيل غوماريس (67).

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