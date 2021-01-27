شباب الأهلي «سوبر» في كأس الخليج العربي

المصدر: سيد مصطفى - دبي

صعد شباب الأهلي إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم عن جدارة، بعد الفوز، أمس، بخماسية نظيفة على خورفكان في إياب ربع النهائي، وبعد أن فاز ذهاباً 4-2.

ودخل شباب الأهلي سريعاً في المباراة بهدف مباغت، في الدقيقة الأولى، عن طريق البرازيلي خيسوس، مستفيداً من خطأ دفاعي، ليسدد الكرة على يسار الحارس.

وتمكن شباب الأهلي من إضافة هدفين متتاليين، قبل العودة إلى غرفة تبديل الملابس، من خلال إدواردو، بعد إكمال تسديدة جيسوس (43)، وبعدها بدقيقة سجل محمد جمعة «بيليه»، هدفاً بمجهود فردي، ووسع في الشوط الثاني الفارق بهدفين آخرين من البديل أحمد الهاشمي (80)، ثم هدف البديل الآخر سعيد أحمد بمجهود فردي (84).

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