أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة تنظم ندوة «التكنولوجيا القابلة للارتداء»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نظمت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بالتعاون مع صحيفة «ذا ناشونال» العالمية، ندوة افتراضية عبر برنامج زووم، حول «التكنولوجيا القابلة للارتداء». وقال بيان صحافي: «ناقشت الندوة المحاور المتعلقة بالصحة، وكيفية المحافظة على اتباع أنماط صحية في الحياة اليومية باتباع وسائل تكنولوجية متطورة، تساعد في قياس المجهود الرياضي ومدى تناسبه مع احتياجات الجسم، بالإضافة إلى تحليل الأرقام التي تبينها شاشات هذه الأجهزة، بحيث يتم ارتداء هذه الأجهزة لمساعدة الأفراد على مواصلة أسلوب حياتهم الصحي تحت إشرافهم».

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