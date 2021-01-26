محمد بن حمدان بن زايد يجتمع بلاعبي الجزيرة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

عقد الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة، اجتماعاً مع لاعبي الفريق الأول في «فخر أبوظبي»، مؤكداً ثقته في إمكانات اللاعبين وقدرتهم على تحسين نتائج الفريق في المباريات المقبلة.

وذكرت شركة الجزيرة لكرة القدم على حسابها في «تويتر»، أمس، أنه «اجتمع الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، عضو مجلس إدارة النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، بلاعبي الفريق الأول، وجدد لهم ثقة مجلس الإدارة بهم، وحثهم على تجاوز الخسارة الأخيرة بدوري الخليج العربي، والتركيز على مضاعفة الجهد وتقديم أداء أفضل لتحقيق نتائج إيجابية بالجولات القادمة من البطولة». وكان الجزيرة قد تلقى خسارة غير متوقعة في الجولة 13 أمام خورفكان بثلاثة أهداف دون رد، ما أسهم في اتساع الفارق مع المتصدر الشارقة إلى خمس نقاط.

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