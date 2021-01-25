انتقالات دوري الخليج العربي.. صفقة واحدة تختم اليوم 21

المصدر: معاذ كمبال- أبوظبي

أغلق اليوم الـ 21 لنافذة الانتقالات الشتوية بصفقة واحدة كان بطلها نادي عجمان الذي تعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي لويز أنطونيو.

ويسعى الفريق "البرتقالي" إلى تعزيز صفوفه خلال الانتقالات من أجل تعديل مساره بعد أن أنهى الدور الأول في المركز قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط فقط.

وكانت نافذ الانتقالات الشتوية انطلقت يوم 5 يناير الجاري وتستمر حتى الأول من فبراير الموافق يوم الاثنين القادم.

ومن المتوقع أن ترتفع الصفقات في الأيام القادمة خاصة مع دخول عدداً من الأندية في مفاوضات مع لاعبين محلين وأجانب.

وكانت الانتقالات الشتوية الماضية شهدت إجراء 103 معاملة.

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