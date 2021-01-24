هاتون يحصد لقب "أبوظبي إتش إس بي سي للغولف".. تعرف إلى ترتيب ماكلروي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تألق الإنجليزي تيريل هاتون المصنف التاسع عالمياً في اليوم الختامي لبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف بنسختها السادسة عشرة، ونجح في حسم اللقب بعد تحقيقه نتيجة 66 في الجولة النهائية ليحقق بذلك الفوز السادس له في بطولات الجولة الأوروبية، وفوزه الرابع في بطولات سلسلة رولكس.

واختتمت اليوم الاحد منافسات البطولة في نادي أبوظبي للغولف، حيث تمكن النجم الإنجليزي أداءً رائع منذ بداية، واستطاع من التفوق على باقي اللاعبين في الجولة الأخيرة ليرفع كأس الصقر المجنح بفارق أربع ضربات. وقد بدأ يومه النهائي في المركز الثاني واستمر باللعب بقوة وتسجيل ضربات بيردي متتابعة ليتغلب على زميله في كأس رايدر روري ماكلروي.

ويعتبر فوز هذه البطولة مثالياً ليبدأ تيريل هاتون موسم السباق إلى دبي 2021، وسينتقل المصنف رقم 9 عالميًا إلى المراكز الخمسة الأولى في التصنيف العالمي الرسمي للغولف، لينضم إلى جون رام باعتباره اللاعب الذي حقق أكبر عدد من الانتصارات في سلسلة رولكس، حيث يعادله بأربعة انتصارات.

وقد تمكن هاتون من تحقيق فوزه الأول في نادي أبوظبي من خلال أدائه المثيرة وتسجيله لضربة بيردي في الحفرة السادسة عشر وضربتين رائعتين في الحفرتين 17 و 18.

وجاء اللاعب الاسترالي جيسون سكريفنر في المركز الثاني بعد أن حقق 14 ضربة تحت المعدل، متقدما على اللاعب ماكلروي الذي تصدر في الجولة الثالثة، بعد أن سجيل نتيجة 66 ليصعد إلى قائمة المتصدرين، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتحقيق فوزه الأول في الجولة الأوروبية.

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