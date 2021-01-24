داستن يهزم ماكجريجور بالضربة القاضية في نهائي «يو إف سي» بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

شهدت صالة الاتحاد أرينا في جزيرة ياس في أبوظبي صباح اليوم الأحد ختام منافسات ثلاثية جزيرة النزال من «يو إف سي»، مع تتويج الأميركي داستن بورييه بفوزه على الإيرلندي كونور ماكجريجور بالضربة القاضية الفنية في الجولة الثانية، وذلك في النزال الختامي لبطولة «يو إف سي 257»، والتي شهدت 11 نزالاً حماسياً في مختلف فئات الوزن للسيدات والرجال.

وقال رئيس «يو إف سي» دانا وايت، في بيان صحافي: «الفائزون بجائزة النزال، هم: داستن بورييه، محمود مرادوف، مريانا رودريجيز، مايكل تشاندلر. لقد شهدت الاتحاد أرينا حضوراً مذهلاً للمشجعين. وقدّم داستن أداءاً ممتازاً. وعندما يبدأ المقاتلون مسيرتهم مع»يو إف سي«فإنهم يبذلون كامل طاقتهم في البداية ليثبتوا مكانتهم».

وبعد فوزه على ماكجريجور، قال داستن بورييه: «لا يمكنني التعبير عن سعادتي بالنصر، بالطبع سأكون مهتماً بمواجهة كونور مجدداً، كما أود مواجهة نات دياز. فوزي يشكّل انجازاً عظيماً، خاصةً بالنظر للشخص الذي تمكنت من هزيمته والذي لم يتعرض لخسارةٍ بهذا الشكل».



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