6 محطات في 2021 ترسم مستقبل «الأبيض» مع مارفيك

المصدر: منصور السندي - دبي

تنتظر المنتخب الوطني لكرة القدم تحديات كثيرة في العام الجاري، إذ ستكون هناك ست محطات مهمة، سترسم مستقبل «الأبيض» مع المدرب الهولندي مارفيك، في رحلة استعادة أمل الوصول إلى مونديال 2022.

وسيكون التحدي الأبرز بالنسبة لمارفيك ولاعبي المنتخب، مع استئناف تصفيات كأس العالم 2022، ونهائيات آسيا 2023 في مارس المقبل، الفوز في مباريات الإياب الأربع، مع انتظار نتائج فرق المقدمة في المجموعة السابعة فيتنام وماليزيا وتايلاند، من أجل التأهل إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات.

وتبدأ أولى المحطات الست بمعسكر فبراير، وهو الثاني منذ عودة مارفيك، وسيقام بين السادس و10 فبراير، وسيسعى خلاله مارفيك للاستفادة أكثر من النقاط المسجلة في المعسكر السابق بيناير، ثم معسكر ثالث في مارس بين 17 و30 من الشهر نفسه، حيث يؤدي خلاله أولى مباريات العودة في التصفيات حين يستقبل ماليزيا في 25 منه.

أما المحطة الرابعة فستكون لقاء إندونيسيا في 30 مارس، ولا يتوقع أن تشكل هذه المباراة صعوبة كبيرة على «الأبيض»، إذ تفوق عليه ذهاباً بخماسية نظيفة.

وسيكون التحدي الأكبر حين يستضيف تايلاند في السابع من يونيو المقبل، وكان المنتخب خسر منه ذهاباً بهدفين لهدف. ويختتم المنتخب مشواره ومحطاته بلقاء فيتنام يوم 15 يونيو المقبل، ضمن الجولة الـ10 والأخيرة في تصفيات المرحلة الثانية، علماً بأن «الأبيض» خسر من فيتنام ذهاباً بهدف لصفر في هانوي.

ويحتل المنتخب المركز الرابع في المجموعة السابعة بست نقاط، بينما يتصدر المجموعة فيتنام بـ11 نقطة، وماليزيا في الوصافة بتسع نقاط، وتايلاند ثالثة بثماني نقاط، بينما تتذيل إندونيسيا المجموعة من دون نقاط. ولم يحسم اتحاد الكرة بعد في الملاعب التي سيخوض عليها مباريات ماليزيا وتايلاند وفيتنام في الإمارات.

من جانبه، أكد مشرف المنتخب السابق، الدكتور حسن سهيل، أن «الأبيض» كان بحاجة إلى الاستقرار الفني، باعتباره مطلباً أساسياً، وهذا حدث أخيراً بالتعاقد مع المدرب الهولندي مارفيك. وأوضح لـ«الإمارات اليوم»: «المنتخب وجد كل الدعم، سواء من اتحاد الكرة السابق أو الحالي، ولاينقصه شيء، إذ تم توفير كل شيء له ليظهر بصورة أفضل». وأضاف: «بداية المنتخب لم تكن جيدة في الفترة السابقة حتى يبدأ مبارياته المقبلة بأريحية، لذلك فإنه مطالب بالفوز في جميع مبارياته، على أن يتعامل مع كل مباراة بالقطعة».

المحطات الـ 6

1- معسكر داخلي من السادس إلى 10 فبراير المقبل.

2- معسكر آخر من 17 إلى 30 مارس.

3- مواجهة منتخب ماليزيا في 25 مارس.

4- لقاء إندونسيا في 30 مارس.

5- مواجهة منتخب تايلاند في السابع من يونيو 2021.

6- خوض مباراة فيتنام في 15 يونيو المقبل.

• مطالب بالفوز في كل مباريات تصفيات المونديال، وانتظار نتائج الآخرين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news