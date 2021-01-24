حمدان بن محمد يشهد تحديات رموز الثنايا للهجن في المرموم

المصدر: أحمد طارق - دبي

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، تحديات رموز سن الثنايا لهجن أبناء القبائل، ضمن مهرجان ولي عهد دبي للهجن في المرموم، إذ أقيمت 16 شوطاً لمسافة ثمانية كيلومترات، وأعقبت أشواط الرموز الأربعة، ستة أشواط أخرى كانت جائزة المركز الأول في كل منها سيارة، إلى جانب ستة أشواط نقدية.

وحصلت على كأس ولي عهد دبي للثنايا البكار المفتوح المطية «هملولة»، ملك سيف سهيل نخيرة العفاري، بعدما سجلت زمناً قدره 12:15:6 دقيقة، بينما تمكن «مبهر»، المملوك لحمد راشد حمد غدير الكتبي، من حصد بندقية الثنايا الجعدان المفتوح، مسجلاً زمناً قدره 12:10:9 دقيقة.

في المقابل نالت «أنذار»، بشعار مسلم علي دري المنصوري، الناموس وكأس ولي عهد دبي، في الشوط الثالث للثنايا البكار «إنتاج»، مسجلة زمناً قدره 12:22:6 دقيقة، وجاء «نهّاب»، المملوك لشعار مظفر محمد خموشة العامري، في صدارة الشوط الرابع وحصل على بندقية الإيذاع الجعدان «للإنتاج» بزمن بلغ 12:32:7 دقيقة.

من جهة أخرى شهدت الفترة الصباحية إقامة 16 شوطاً لهجن أبناء القبائل في سن الثنايا، بواقع 10 أشواط للإنتاج «محليات ومهجنات»، بينما كان التنافس قوياً من خلال ستة أشواط منها للفوز بالسيارات، بالإضافة إلى 10 أشواط نقدية.

وتمكنت «لحقة»، بشعار أحمد سلطان الحلامي، من الفوز بلقب الشوط الأول للبكار المحليات للإنتاج، بزمن بلغ 12:33:8 دقيقة، وجاءت «الفلوجة»، المملوكة لحمد سالم حمد يطبع العامري، في صدارة الشوط الثاني للبكار المهجنات إنتاج، بعد أن حققت توقيتاً قدره 12:25:9 دقيقة، وحسم «شاهين»، المملوك لعلي سالم النايلي الشامسي، المركز الأول لثالث الأشواط للجعدان المحليات للإنتاج، بزمن قدره 12:26:7 دقيقة، وتمكن «موج» من إهداء مالكه، أحمد سلطان الحلامي، الصدارة مجدداً في الشوط الرابع للجعدان المهجنات للإنتاج، بعد أن عبر خط النهاية في زمن قدره 12:29:5 دقيقة.

على صعيد متصل، تتواصل المنافسات، اليوم، بإقامة تحديات الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، في ثامن أيام مهرجان ولي عهد دبي، وستقام بواقع 14 شوطاً في الفترة الصباحية، و13 شوطاً في الفترة المسائية.

وتشهد الفترة المسائية منافسة قوية في الأشواط الستة الأولى على السيارات، إلى جانب سبعة أشواط نقدية، ويحصل الفائزون بالمراكز من الثاني وحتى العاشر على جوائز نقدية قيمة في جميع الأشواط، بينما ستقتصر أشواط الفترة الصباحية على الجوائز النقدية، وقسمت جميع أشواط الثنايا بين فئات المحليات والمهجنات، وستكون مسافة السباق ثمانية كيلومترات.

• حصلت «هملولة» على كأس ولي عهد دبي للثنايا البكار المفتوح، بزمن 12:15:6 دقيقة.

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