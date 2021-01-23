عجمان يطلق حملة التطعيم ضد «كورونا»

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

أطلق نادي عجمان حملة التطعيم ضد فيروس «كوفيد ـ 19» لجميع اللاعبين في الفريق الأول والرديف، إضافة إلى الأطقم الإدارية والفنية، في إطار الجهود الرامية للحفاظ على سلامة وصحة المجتمع.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، خليفه الجرمن، أن هذه الخطوة المهمة تأتي حرصاً على سلامة وصحة كل أفراد المجتمع، مشيداً بدعم القيادة في توفير اللقاح المجاني لكل المواطنين والمقيمين في الدولة.

وقال في تصريحات صحافية: «النادي أكمل كل الترتيبات لتلقي جميع اللاعبين من الفريق الأول والرديف اللقاح، إضافة إلى الأطقم الإدارية والفنية ومنتسبي النادي، حفاظاً على سلامتهم وسلامة جميع أفراد مجتمعنا الرياضي وعائلاتهم».

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