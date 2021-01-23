650 مشاركة في النسخة السابعة لسباق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للجري

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

شهدت النسخة السابعة من سباق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للجري، والتي أقيمت صباح أمس بجزيرة الحديريات، مشاركة كبيرة بلغت 650 مشاركة. وتم تنظيم السباق بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، ومركز أبوظبي للصحة العامة، بهدف إتاحة الفرصة للسيدات للمشاركة في تجربة رياضية مميزة وسط أجواء شاطئية طبيعية.

وضمن مساحات شاسعة تمكنت جميع المتنافسات بالجري بحرية في السباق، الذي امتدت مسافته إلى 3 كم، و5 كم، و10 كم. وانطلق سباق 10 كم المكون من حلقتين، من مسافة 5 كم عند الساعة 7:30 صباحاً في حين انطلقت فئة 5 كم عند الساعة 7:45 صباحاً، وفئة 3 كم عند الساعة 8:15 صباحاً، وتم اتباع التدابير والإجراءات الوقائية خلال فترة السباق.

وشهدت هذه النسخة زيادة ملحوظة في عدد المشاركات مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يتماشى مع رؤية الأكاديمية بجعل الرياضة عنصراً من عناصر الحياة اليومية للمرأة الإماراتية، في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة النسائية من مختلف الجهات، والذي ساعد على مواصلة تنظيمها للسباق عاماً بعد عام، حتى أصبح في نسخته السابعة هذا العام لاستقطاب أكبر عدد ممكن من السيدات، لتصبح سلسلة سباقات الجري من أنجح الأنشطة التي تقيمها الأكاديمية في العاصمة أبوظبي، وعليها إقبال كبير من السيدات.

- زيادة كبيرة في عدد المشاركات شهدتها نسخة 2021 مقارنة بالعام الماضي.

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