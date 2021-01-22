ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات في افتتاح بطولة «إيفزا» للبولو اليوم

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

تنطلق اليوم على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو، بطولة إيفزا الفضية، إحدى بطولات سلسلة كأس دبي الذهبية 2021، بمشاركة ستة فرق، وتقام تحت رعاية سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي.

وتقود سموّ الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريق الإمارات، في افتتاح البطولة اليوم أمام فريق بنجاش في الرابعة عصراً، بينما يلتقي في مواجهة ثانية فريق الحبتور وإيفزا.

ويضم فريق الإمارات اللاعبين: لوكاس مونتيفرد وتوماس بانيلو وجوليرمو، بينما يقود فريق بنجاش: حيدر بنجاش وفردريكو وبنيامين وكروتو. ومباراة اليوم هي حجر الزاوية للفريقين، فمن يكتب له الفوز سيقطع نصف الطريق إلى الدور التالي، أما الخاسر فسيدخل في حسابات معقدة نسبياً. ومن المتوقع أن تكون البداية حذرة بين الفريقين كعادة مباريات الافتتاح.

وفي المباراة الثانية يمثل فريق الحبتور: محمد الحبتور وفيلكس أسين وجون باريتش وفاكوندو سولا، بينما يضم فريق إيفزا: راشد الحبتور وطارق الحبتور وسيجوندو أمادوري وجاكينتو أموردي وايزيدرو.

- فريق الإمارات يواجه «بنجاش» في الافتتاح، بينما يلتقي «الحبتور»

مع «إيفزا».

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