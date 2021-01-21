صحيفة رومانية: إيسايلا حوّل بني ياس لفريق منافس على كل الألقاب

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

استمرت الصحافة الرومانية بإلقاء الضوء على المسيرة المميزة هذا الموسم لمدرب بني ياس، الروماني دانيلا إيسايلا، حيث قاد الفريق في موسمه الأول بدوري الخليج العربي إلى المركز الثالث، وبانتصارات مميزة، آخرها الفوز في الجولة 13 على الوحدة 2-صفر.

وقالت صحيفة «تيلكوم سبورت» إن إيسايلا حول السماوي إلى فريق منافس على كل الألقاب، حيث حجز كذلك مكانه في نصف نهائي كأس رئيس الدولة، وبلغ ربع نهائي كأس الخليج العربي. ونشرت الصحيفة العديد من الأرقام، وتقريراً مطولاً عنه، وقالت إنه نقل الفريق إلى مرحلة متقدمة، واعتبرت أن الفوز الأخير خارج ملعبه على الوحدة، يعكس القوة التي بات يتمتع بها الفريق هذا الموسم.

في جانب آخر، استأنف بني ياس التدريبات الجماعية بعد راحة قصيرة، حيث يستعد لملاقاة كلباء، الإثنين المقبل، في ربع نهائي كأس الخليج العربي، بعد أن انتهى لقاء الذهاب على أرضه بالتعادل 1-1.

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