الهلال السعودي يؤكد تعهد إدواردو بأن لا مستحقات له

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد نادي الهلال السعودي أن لاعب شباب الأهلي، البرازيلي إدواردو، ليس له أي مستحقات مالية ليتقدم محاميه بشكوى للحصول عليها، ونقلت صحيفة الجزيرة السعودية عن مصدر هلالي قوله إن النادي يتوافر على تعهد كتابي من اللاعب، يؤكد فيه أن لا مستحقات له على الهلال، وقال إنهم لم يتوصلوا بأي خطاب حتى الآن يُفيد بتقديم إدواردو شكوى ضد النادي.

يذكر أن تقارير صحافية سعودية كشفت عن نية محامي إداوردو رفع شكوى رسمية ضد الهلال، بسبب عدم حصول اللاعب على مكافأة تتويج الهلال بلقب الدوري.

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