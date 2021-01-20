حمدان بن محمد يشهد إبداعات «العاصفة» و«الرئاسة» في «هجن المرموم»

المصدر: أحمد طارق - دبي

شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، منافسات اليوم الرابع لمهرجان ولي عهد دبي للهجن في نادي دبي لسباقات الهجن بالمرموم، إذ أقيمت أشواط سن اللقايا لمسافة خمسة كيلومترات، وشهدت الفترة المسائية إقامة 17 شوطاً، حصل الفائزون بالأشواط الستة الأولى على سيارات، بينما خصصت الأشواط الأربعة الأخيرة لإنتاج مؤسسات هجن أصحاب السموّ الشيوخ.

وتابع سموّه تألق كل من هجن العاصفة المملوكة إلى سموّه ومؤسسة هجن الرئاسة، إذ تقاسما الفوز بألقاب الأشواط الرئيسة، بعدما فازت هجن الرئاسة بلقبي الشوطين الرئيسين للقايا المحليات، إذ قاد المضمر حمد زيتون المهيري «العاصمة» لصدارة الشوط الرئيس للقايا البكار المحليات بزمن قدره 7:18:5 دقائق، أما الشوط الرئيس للقايا الجعدان المحليات شهد استمرار تفوق هجن الرئاسة، بعدما قاد المضمر سلطان محمد الوهيبي «شاهين» إلى الصدارة في توقيت بلغ 7:15:4 دقائق.

من جهتها، ردت هجن العاصفة وفازت بلقبي الشوطين الرئيسين للقايا المهجنات، بعدما أبدع المضمر غياث الهلالي في قيادة «الشاهينية» إلى قمة اللقايا البكار المهجنات، بعد أن قطعت مسافة السباق بزمن بلغ 7:22:3 دقائق، أما «شاهين» لهجن العاصفة حصل على المركز الأول في السباق المخصص إلى اللقايا الجعدان المهجنات في الشوط الرابع، بعد أن قاده غياث الهلالي في فترة زمنية قدرها 7:19:3 دقائق.

في المقابل، أقيمت في الفترة الصباحية تحديات سن اللقايا لهجن أصحاب السموّ الشيوخ، وذلك على مدار 16 شوطاً لمسافة خمسة كيلومترات، ودشنت هجن الرئاسة حضورها القوي، من خلال فوزها بالشوط الرئيس للقايا البكار المحليات، وذلك عندما قاد المضمر محمد زيتون المهيري «متعبة» إلى الصدارة قاطعة مسافة السباق البالغة خمسة كيلومترات في توقيت زمني قدره 7:24:4 دقائق.

وسجل المضمر محمد زيتون المهيري اسمه مجدداً على قمة الشوط الثاني للقايا البكار المهجنات، وذلك بواسطة «الظبي» التي حققت توقيتاً بلغ 7:24:7 دقائق، بينما حازت هجن ند الشبا المملوكة لسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على صدارة الشوطين الثالث والرابع للجعدان، إذ قاد المضمر سالم سعيد «شاهين» لقمة اللقايا الجعدان المحليات بزمن 7:24:0 دقائق، أما «شاهين» الآخر فقاده سالم سعيد إلى صدارة اللقايا الجعدان المهجنات في الشوط الرابع في توقيت قدره 7:26:4 دقائق.

وتتواصل اليوم منافسات المهرجان بإقامة سباقات سن اليذاع التي ستطرح رموزها من خلال الفترة المسائية، إذ سيكون التنافس على أشده للظفر بكأس ولي عهد دبي و1.5 مليون درهم من خلال الشوط الأول للبكار المفتوح، بينما ستكون البندقية ومليون درهم هي الجائزة الكبرى في الشوط الثاني لليذاع الجعدان المفتوح، وخصص للشوطين الثالث والرابع لرموز الإنتاج، حيث سيكون كأس ولي عهد دبي للإنتاج و1.5 مليون درهم حاضرين في الشوط الثالث لليذاغ البكار المفتوح «إنتاج»، وبندقية الإنتاج ومليون درهم ستكون جائزت الشوط الرابع للجعدان المفتوح «إنتاج»، بينما تشهد الأشواط الستة التالية «محليات ومهجنات» تنافساً محموماً بين أبناء القبائل على سيارات لأصحاب المراكز الأولى، بينما ستكون هناك جوائز مالية قيمة لأصحاب الصدارة في الأشواط حتى الـ18.

أما الفترة الصباحية ستشهد إقامة 20 شوطاً لمسافة ستة كيلومترات، بواقع 12 شوطاً للإنتاج ستكون جائزة المركز الأول في ستة منها سيارات، وثمانية أشواط نقدية مقسمة بين أشواط المحليات والمهجنات، وسينال أصحاب المراكز من الثاني وحتى الـ10 في كل الأشواط الصباحية والمسائية جوائز نقدية قيمة.

128 مطية في مزاد المرموم الثامن للإنتاج الشخصي للفطامين

شهدت منصة ميدان المرموم فعاليات اليوم الأول من مزاد المرموم الثامن «ب» للإنتاج الشخصي «فطامين»، الذي عرضت من خلاله 128 مطية تنحدر من سلالات فاخرة في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة.

ونجح سهيل العامري في الحصول على ملكية البكرة بنت الفارس «العاصفة» وأمها «الشاهينية» مقابل 150 ألف درهم، بينما ذهبت البكرة الأخرى التي تنحدر من سلالة الأب سكر «العاصفة» وأمها «سودانية» إلى المالك الجديد علي الكتبي مقابل 150 ألف درهم، كما حصل بن كليب على ملكية البكرة بنت مرموق «بعير الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم» وأمها «سودانية» مقابل 100 ألف درهم.

وشهد اليوم الثاني حصول راشد الكتبي على ملكية القعود المنحدر من السلالة للأب الشبابي «العاصفة» وأمه «سودانية» مقابل 100 ألف درهم، فيما كانت البكرة بنت مخلاب «العاصفة» وأمها «اعتزاز» من نصيب محمد السويدي مقابل 62 ألف درهم.

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