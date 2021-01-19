الهلال السعودي لإدواردو: ليس لديك مستحقات عندنا

المصدر: سيد مصطفى - دبي

أكد نادي الهلال السعودي، على أن لاعب شباب الأهلي، البرازيلي إدواردو، ليس له أي مستحقات مالية ليتقدم محاميه بشكوى للحصول عليها. ونقلت صحيفة الجزيرة السعودية، عن مصدر هلالي، لم تذكر اسمه، قوله إنه "لا مستحقات للاعب عند الهلال"، وأنهم لم يتوصلوا بأي خطاب حتى الآن، يُفيد بتقديم إدواردو، شكوى ضد النادي.

وذكرت تقارير صحافية سعودية نية محام إداوردو، البرازيلي برينو تنوري، رفع شكوى رسمية ضد الهلال، بسبب عدم حصول اللاعب على مكافأة تتويج الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشدد المصدر خلال تصريحاته لذات الصحيفة على أنه في حال إذا ما تقدم محامي اللاعب بأي شكوى فلن يحصل على أي مبالغ مالية، "كون إدواردو وقع على تعهد كتابي يفيد بعدم وجود أي مستحقات له لدى نادي الهلال"، لافتاً إلى أن اللاعب رحل في الصيف الماضي، وقبل أن يتوج الهلال رسميا بلقب الدوري. وأعلن شباب الأهلي في أغسطس الماضي التعاقد مع إدواردو، في صفقة انتقال حر.

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