حمدان بن محمد يشهد تحديات رموز اللقايا في مهرجان الهجن بالمرموم

المصدر: أحمد طارق - دبي

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أشواط الرموز للقايا من هجن أبناء القبائل، ضمن ثالث أيام مهرجان ولي عهد دبي للهجن في ميدان المرموم، بنادي دبي لسباقات هجن.

وتابع سموه فوز (الشرتا) المملوكة لعلي عبيد بخيت بالرشيد إجتبي، بكأس ولي عهد دبي للقايا البكار المفتوح، وجائزة مالية قدرها 1.5 مليون درهم، بعدما قطعت مسافة السباق البالغة خمسة كيلومترات في زمن بلغ 7:18:1 دقائق، عقب شوط قوي شهد منافسة ساخنة بين الشعارات المختلفة، بينما احتفظ شعار حمد راشد بن غدير الكتبي ببندقية اللقايا الجعدان المفتوح، للعام الثاني على التوالي، إذ حصل عليها ومعها مليون درهم، بعدما قاد (نمرود) في مقدمة المطايا المشاركة بالشوط الثاني بزمن بلغ 7:20:1 دقائق.

ومنحت (بشاير) المملوكة لعلي راشد سعيد البريصي المري كأس ولي عهد دبي للقايا البكار (إنتاج) للمملكة العربية السعودية، بعدما انفردت بصدارة الشوط الثالث، مسجلة توقيتاً قدره 7:17:5 دقائق، أما بندقية الشوط الرابع للقايا الجعدان للإنتاج فكانت من نصيب (نهاب) المملوك لمظفر محمد خموشه العامري، الذي وصل إلى خط النهاية في توقيت قدره 7:19:0 دقائق.

في المقابل، تنافست أكثر من 1100 مطية تنحدر من سلالات مميزة في عالم سباقات الأصالة، من خلال الفترة الصباحية لثالث أيام مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، والتي شهدت إقامة 20 شوطاً لمسافة خمسة كيلومترات، وخصصت اثني عشر شوطاً للإنتاج كانت جائزة المركز الأول فيها سيارات فاخرة، وثمانية أشواط نقدية مقسمة ما بين أشواط المحليات والمهجنات، وينال أصحاب المراكز من الثاني وحتى العاشر في كل الأشواط المسائية والصباحية جوائز نقدية قيمة.

وفازت (العباره) المملوكة لسالم مسلم قنزول العامري بالمركز الأول للقايا البكار المحليات (إنتاج) بتوقيت قدره 7:23:1 دقائق، وحازت (الفاتنه) ملك مطر عيسى مطر الفلاحي المركز الأول في الشوط الرئيس للقايا البكار المهجنات (إنتاج)، بعد أن وصلت لخط النهاية في زمن بلغ 7:24:7 دقائق، وكسب (هذال) بشعار سليم مسلم قنزول العامري المركز الأول في منافسات الجعدان بشوط المحليات الثالث بتوقيت بلغ 7:30:9 دقائق، وحسم (ضاري) ملك محمد علي هزيم المسافري الصدارة في الشوط الرابع للقايا الجعدان المهجنات، بقطعه مسافة السباق بتوقيت قدره 7:26:1 دقائق.

من جهة أخرى، تدشن هجن أصحاب السمو الشيوخ، اليوم، مشوارها في مهرجان ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة، من خلال منافسات اللقايا، التي ستقام على فترين صباحية ومسائية بمجموع 33 شوطاً في الفترتين.

وتشهد الفترة الصباحية إقامة 16 شوطاً مقسمة بين المحليات والمهجنات، وخصصت جوائز نقدية قيمة لجميع هذه الأشواط التي يتوقع أن تكون على صفيح ساخن كعادة جميع السباقات الخاصة بهجن أصحاب السمو الشيوخ، وستكون هناك ست سيارات فاخرة يحصل عليها الفائزون بالمركز الأول في أول ستة أشواط من خلال الفترة المسائية، التي ستشهد إقامة 17 شوطاً مقسمة بين أشواط المحليات والمهجنات، وخصصت الأشواط الأربعة الأخيرة لإنتاج مؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ.

• «الشرتا» قطعت مسافة السباق البالغة 5 كيلومترات في 7:18:1 دقائق.

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