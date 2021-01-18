شباب الأهلي والبطائح يبلغان نصف نهائي دوري السلة

المصدر: جوني جبور - دبي

حجز شباب الأهلي والبطائح مقعديهما في نصف نهائي بطولة الدوري العام لكرة السلة لمرحلة الرجال، عقب نجاحهما، أول من أمس، في تجديد انتصارهما على الوصل والوحدة، في مواجهتَي إياب الدور ربع النهائي، الذي جاء لـ«فرسان دبي» على حساب الإمبراطور 78-61، وللبطائح على «العنابي» بواقع 77-71.

وقضى نظام البطولة بأن تقام في دورها ربع النهائي بنظام «بست أوف 3»، من مواجهتي ذهاب وإياب، واللجوء إلى مواجهة ثالثة فاصلة في حال التعادل، لينجح شباب الأهلي والبطائح في بلوغ المربع الذهبي من دون الحاجة إلى خوض الفاصلة، عقب فوزهما، الأسبوع الماضي، في مواجهتي الذهاب، اللتين جاءتا لـ«فرسان دبي» بواقع 89-67، وللبطائح بنتيجة 91-86.

وتستكمل، غداً وبعد غد، مباريات إياب الدور ربع النهائي، وذلك بلقاء الشارقة ومضيفه بني ياس، ويتبع بحلول الظفرة ضيفاً على النصر، مع العلم أن مواجهتَي الذهاب انتهت لمصلحة الملك 89-57، والعميد 69-54.

وعرف شباب الأهلي كيفية ضمان فوزه إياباً على الوصل، بنيل الأفضلية بنتيجة الربعين الأول والثاني ومن ثم الرابع بواقع 19-16 و21-14 و16-9، فيما ذهبت نتيجة الربع الثالث لمصلحة الإمبراطور 25-20 التي لم تكن كافية له.

بدوره عانى البطائح لضمان تحقيق الفوز على الوحدة، بعد أن شهدت مراحل المباراة تبادلاً للسيطرة على نتائجها، بنيل البطائح الأفضلية بنتيجة الربعين الأول والثالث 24-12 و19-14، قبل أن تذهب نتيجة الربع الثاني لمصلحة العنابي 28-17، وانتهاء الربع الرابع بالتعادل 17-17.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news