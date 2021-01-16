عجمان ينعم بدفء أول 3 نقاط.. الفضل لـ «صفقات الشتاء»

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

تذوق عجمان أول انتصار له في دوري الخليج العربي لكرة القدم، على حساب الفجيرة، الذي فاز عليه 2-1، في المباراة التي جرت بينهما مساء الجمعة على استاد راشد بن سعيد، في ختام مرحلة الذهاب من المسابقة.

ويدين البرتقالي بهذا الانتصار للمالي ماديبو مايغا، والبرازيلي ديغو غارديل، اللذين سجلا هدفي الفوز في الشوط الأول، وتحديداً في الدقيقتين 27 و43، بينما سجل هدف الفجيرة فارلي روزا، من ضربة جزاء 90+4.

وحل مايغا بديلاً للغاني وليم أوسو، فيما قُيد غارديل مكان الأرجنتيني غوستافو.

وقدم البرتقالي واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم، إذ تسيد الشوط الأول بصورة واضحة، وكان الطرف البادئ بالهجوم، إلا أن النتيجة كادت أن تذهب للفجيرة، الذي سنحت له فرصة أقرب لتحريك الشباك بتسديدة أطلقها فراس بالعربي، وحفت الكرة بالقائم قبل أن تستقر في الأخير خارج الملعب.

واستشعر لاعبو عجمان الخطورة، فهدد أبوبكر تراولي مرمى الفجيرة بتسديدة من خارج الشباك، ثم عاد اللاعب ذاته وأهدر هدفاً محققاً من ضربة رأس.

وظهر مايغا بشكل مؤثر في المباراة، فتدخل الحارس عبدالله إسماعيل وتصدى لتسديدة اللاعب المالي، وهي في طريقها للشباك.

لكن مايغا نجح في مناسبة ثانية في أن يسجل واحداً من أجمل أهداف تلك الجولة، بتسديدة من الوضع طائراً سكنت على يمين الحارس.

واستفاد غارديل من خطأ دفاعي قاتل للفجيرة واستخلص الكرة، وراوغ حمدان مسعود ووضع الكرة بسهولة داخل المرمى.

وحاول الفجيرة مع الشوط الثاني تقليص الفارق، لكن تألق الحارس علي الحوسني قد حال دون ذلك حينما منع انفراداً للاعب الذئاب، صامويل أرمينتروس، وحولها لضربة ركنية (56).وتمكن فارلي روزا من تسجيل هدف الفجيرة الوحيد من ضربة جزاء، وضعها على يمين الحارس.

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