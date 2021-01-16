لاعب جديد وماجد ناصر يمنحان «المهندس» الفرحة الأولى

المصدر: أحمد طارق - دبي

حقق المدرب، مهدي علي، فوزه الأول في الدوري، بعدما تغلب شباب الأهلي على النصر بهدف دون رد، أمس، على استاد راشد في الجولة الـ13 من دوري الخليج العربي، ليرفع «فرسان دبي» رصيده إلى 19 نقطة، بينما توقف رصيد «العميد» عند 24 نقطة.

ويدين «المهندس» بالفوز للصفقة الجديدة، يحيى الغساني، الذي أحرز هدف الفوز في الدقيقة 50، إلى جانب تألق حارس المرمى المخضرم ماجد ناصر في التصدي لهجمات النصر الخطرة.

وشهدت تشكيلة الفريقين مشاركة الوافد الجديد الأوزبكي دوستنبوك خامداموف للمرة الأولى مع النصر، بدلاً من الإسرائيلي ضياء سبع، كما شارك يحيى الغساني للمرة الأولى مع شباب الأهلي في الدوري، بعدما شارك بديلاً في لقاء الفريق أمام خورفكان بكأس الخليج العربي، ورغم الأفضلية النسبية لشباب الأهلي في الاستحواذ على الكرة، فإن الهجمات المرتدة لـ«العميد» شكلت خطورة كبيرة على مرمى ماجد ناصر بفضل الانطلاقات السريعة من لاعب الرأس الأخضر ريان مينديز.

واعتمد الفريقان على التسديد من خارج منطقة الجزاء، وكاد الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا أن يحرز الهدف الأول من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها حارس مرمى النصر أحمد شامبيه ببراعة، وأبعدها إلى ركلة ركنية (13)، ورد البرتغالي أنطونيو توزي بالطريقة نفسها، عندما سدد كرة جميلة وتصدى لها ماجد ناصر (18).

ورغم الحماس الكبير من اللاعبين، فإن الأخطاء في بناء الهجمات والتمريرات غير الصحيحة، أسهمت في عدم اكتمال الهجمات، وقلة الفرص التي حصل عليها كل فريق في الشوط الأول.

أما الشوط الثاني، فشهد أفضلية كبيرة من شباب الأهلي، بعدما ضغط من الناحية اليمنى عن طريق انطلاقات البرازيلي كارلوس إدواردو وعبدالعزيز هيكل وكارتابيا، إذ صنع الأخير الهدف الأول بطريقة رائعة عندما راوغ دفاع النصر ولعب كرة عرضية قابلها يحيى الغساني بتسديدة متقنة في المرمى (50)، بينما كاد النصر أن يحرز هدف التعادل بعدها مباشرة، من كرة قوية سددها توزي ولكن ماجد ناصر تألق في التصدي للكرة وأبعدها دفاع شباب الأهلي (53)، ورغم الضغط الكبير من النصر في آخر 15 دقيقة، فإن تألق ماجد ناصر أسهم في فوز صاحب الأرض بهدف دون رد.

- يحيى الغساني سجل هدف «الديربي» الوحيد من تسديدة متقنة.

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