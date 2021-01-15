أحمد ربيع يعود إلى الجزيرة بعد غياب 22 شهراً

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلنت شركة الجزيرة لكرة القدم عن إعادة قيد اللاعب، أحمد ربيع، في قائمة الفريق خلال فتح باب القيد في فترة الانتقالات الشتوية، وفقاً لما ذكرت على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ليظهر ربيع مجدداً مع الجزيرة بعد فترة غياب وصلت إلى 22 شهراً.

وأوضحت الشركة أنه تقرر قيد أحمد ربيع في قائمة الفريق الأول لـ«فخر أبوظبي»، بعدما خضع لبرنامج تأهيلي، واكتمل شفائه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب منذ مارس 2019. وكان ربيع قد تعرض لإصابة قوية في الرأس، في مارس 2019، إثر اصطدامه بعمود إنارة خلال مباراة ودية لـ«فخر أبوظبي» أمام فريق الإمارات، على الملعب الفرعي لاتحاد كرة القدم في دبي، ضمن تحضيرات الفريقين وقتها لمباريات دوري الخليج العربي.

اكتمال شفاء ربيع من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب منذ مارس 2019.

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