180 ألف درهم جوائز دوري الإمارات لقفز الحواجز

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنطلق صباح اليوم على ميدان نادي أبوظبي للفروسية فعاليات منافسات الأسبوع الثالث لدوري الإمارات «لونجين» لقفز الحواجز في نسخته التاسعة، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية، ورعاية «لونجين»، ودعم ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي، وهي أولى المنافسات التي تقام على الميدان الرملي بنادي الفروسية في أبوظبي ضمن الدوري خلال الموسم الحالي، وتتألف المنافسات من 10 أشواط، وتجري تحت إجراءات احترازية ووقائية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، على مدى يومين، في فترتين صباحية ومسائية.

ويبلغ مجموع جوائز أشواطها 180 ألف درهم، ويتنافس عليها فرسان وفارسات من أندية ومراكز الفروسية بالدولة، وخصصت جوائز خاصة لفرسان الإمارات الفائزين بالمراكز الستة الأولى في الشوط الثالث والخاص بالمستوى الأول والشباب، وصمّم مساره بحواجز يبلغ ارتفاعها 135 سم، وفي الشوط الثامن يوم غد بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز 140 سم.

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