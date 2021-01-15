جوسيلي يحتفى بمرور 7 سنوات على تعاقده مع الجزيرة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

احتفى لاعب الجزيرة السابق، البرازيلي جوسيلي داسيلفا، بمرور سبع سنوات على تعاقده مع «فخر أبوظبي»، بنشر صورة على حسابه الخاص في «إنستغرام» بقميص الجزيرة.

وكان نادي العاصمة قد تعاقد مع جوسيلي في 13 يناير من عام 2014، بديلاً لمواطنه أوليفيرا، الذي رحل إلى نادي الوصل في مفاجأة للجماهير، وأبدى ناديا نابولي الإيطالي وفولهام الإنجليزي، في ذلك الوقت، رغبة قوية في التعاقد مع جوسيلي، الذي كان مرتبطاً بعقد مع نادي إنجي الروسي، إلا أن الجزيرة تمكن في الأخير من الظفر بخدمات اللاعب.

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