رازوفيتش: الانتقالات الشتوية ليست واضحة في الوحدة

المصدر: سيد مصطفى - أبو ظبي

رفض مدرب الوحدة، الصربي، فوك رازوفيتش، الإعلان عن خطط ناديه بشأن اللاعبين المنتظر انتدابهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وقال اليوم في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة بني ياس: لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين الشبان، القادرين على استكمال الموسم بصورة رائعة، سننتظر خلال الأيام المقبلة من سيكون بديل المحترف المالدوفي لوفانور، لكن إلى الأن الانتقالات ليست واضحة، ولاشيء محدد. وارتبط اسم مهاجم الهلال السعودي، السوري، عمر خريبين بنادي الوحدة، بيد أن إدارة العنابي لم تؤكد أو تنفي تلك المعلومات الواردة من السعودية.

وأعلن مدرب الوحدة عن جاهزية المهاجم السلوفيني ماتافز للمشاركة في لقاء بني ياس، مؤكد أن اللاعب تدرب بصورة جيدة في الأيام الماضية وهو مستعد للمواجهة ونأمل أن يُثبت جدارته لمساعدة زملاءه على تحقيق أفضل النتائج. وأشار رازوفيتش إلى: "تأكد غياب المدافع محمد برغش عن لقاء السماوي، فيما لم يتحدد الموقف النهائي لقائد الفريق إسماعيل مطر، والذي عانى من آلام في الظهر خلال الفترة السابقة".

وشدد على أهمية لقاء بني ياس وضرورة حصد النقاط الثلاث باعتبار أن هذه المواجهة تُمثل مُفترق طُرق لفريقه لمواصلة المنافسة على لقب الدوري. وقال: "بالطبع هي مباراة مهمة كان لدينا الفرصة الجيدة للتحضير والاعداد البدني والفريق مستعد من الناحية البدنية وأيضا الذهنية لتحقيق الفوز، أثق أن اللاعبين سيقدمون أفضل ما عندهم لتحقيق النتيجة المطلوبة".

وحول الصعوبة المنتظرة لفريقه من المواجهة مع فريق يمتلك أقوى دفع وهجوم في الدوري، رد مدرب الوحدة بقوله: "بني ياس يتقدم بصورة مذهلة في السنوات الأخيرة، قضيت ثلاث سنوات في الامارات، ولاحظت مدى التطور الذي طرأ على السماوي من موسم لأخر، المؤكد أن تطور هذا الفريق لم يأت بالمصادفة ولكن تحقق بفضل عمل مُنظم وجاد، ونعرف أن المواجهة ستكون صعبة لكنني كما قلت أثق في قدرات لاعبي الوحدة طوال الوقت".

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