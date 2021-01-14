مدرب كلباء: إيغور وسواريز سيصعبان المهمة علينا

المصدر:
  • كلباء - الإمارات اليوم
التاريخ:

أكد مدرب اتحاد كلباء، الأوروغوياني خورخي دا سيلفا، أن فريقه استعد جيداً لمواجهة الشارقة متصدر دوري الخليج العربي غداً. وقال في المؤتمر الصحافي أمس: مهمة المدافعين ستكون صعبة للحد من خطورة الثنائي إيغور، والبرازيلي ويلتون سواريز. وأضاف: طموحنا تحقيق الفوز والعودة من الشارقة بنقاط المباراة كاملة أمام أفضل فريق في الدوري.

وقال أيضاً: نحترم جميع الخصوم بغض النظر عن الأسماء، لذلك نعمل على تصحيح الأخطاء للاستمرار في التطور على المستوى الفردي والجماعي. وتابع: لدينا الطموح والثقة الكافية بجميع اللاعبين، ونرى أن جميع المباريات صعبة، ولا توجد مباراة سهلة لذلك سنلعب بتركيز عالٍ.

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