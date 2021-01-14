مدرب كلباء: إيغور وسواريز سيصعبان المهمة علينا

المصدر: كلباء - الإمارات اليوم

أكد مدرب اتحاد كلباء، الأوروغوياني خورخي دا سيلفا، أن فريقه استعد جيداً لمواجهة الشارقة متصدر دوري الخليج العربي غداً. وقال في المؤتمر الصحافي أمس: مهمة المدافعين ستكون صعبة للحد من خطورة الثنائي إيغور، والبرازيلي ويلتون سواريز. وأضاف: طموحنا تحقيق الفوز والعودة من الشارقة بنقاط المباراة كاملة أمام أفضل فريق في الدوري.

وقال أيضاً: نحترم جميع الخصوم بغض النظر عن الأسماء، لذلك نعمل على تصحيح الأخطاء للاستمرار في التطور على المستوى الفردي والجماعي. وتابع: لدينا الطموح والثقة الكافية بجميع اللاعبين، ونرى أن جميع المباريات صعبة، ولا توجد مباراة سهلة لذلك سنلعب بتركيز عالٍ.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news