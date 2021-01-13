خيول «حديبة السلم» تسيطر على سباق القدرة في «بوذيب»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

سيطرت خيول إسطبلات حديبة السلم، العائدة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، على المراكز الثلاثة الأولى لسباق 120 كلم «دولي نجمتين»، الذي أقيم أمس بقرية بوذيب العالمية بالختم، بإشراف اتحاد الفروسية.

وقال بيان صحافي: «تصدر الفارس حسن بن علي، على صهوة الجواد (كالاي)، فرسان حديبة السلم، حين انطلق إلى المقدمة، اعتباراً من المرحلة الثانية حتى خط النهاية، قاطعاً المسافة الكلية بزمن قدره 6:01:53 ساعات، وبمعدل قدرة بلغ 20:11 كلم في الساعة، وجاء ثانياً الفارس محمد سادام علم، على صهوة الجواد (أس ام بوليش كيس)، قاطعاً المسافة في زمن قدره 6:20:45 ساعات، وجاء ثالثاً الفارس راشد علي، على صهوة الجواد (فيجور ساديك ام إي)، قاطعاً المسافة في زمن قدره 6:20:47 ساعات».

شارك في السباق 29 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات الدولة، وعقب ختام السباق قام المدير التنفيذي لاتحاد الفروسية أحمد السويدي، بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

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