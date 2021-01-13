أكاديمية فاطمة بنت مبارك تنظّم 3 بطولات في يناير

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنظّم أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ثلاث بطولات في شهر يناير الجاري، تتناسب مع اهتمامات السيدات الرياضيات من جميع الأعمار والجنسيات. وقال بيان صحافي: «البداية ستكون من بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للبولينغ في نسختها الثانية التي ستقام اليوم في مركز خليفة الدولي في مدينة زايد الرياضية، فيما سيقام سباق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للجري في النسخة السابعة يوم 22 الجاري لمسافات بين 2.5 و5 و11 كم في جزيرة الحديريات، يليه في يوم 27 الجاري سباق الكارتينغ الأول من نوعه بطول 1.2 كم، وفقاً لأعلى معايير الأمان وأحدثها في منتجع الفرسان الرياضي الدولي».

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