الوصل يتصدر مع الأندية الأكثر فوزاً خارج ملعبها في الدوري

المصدر: أحمد طارق ■دبي

يُختتم الدور الأول من دوري الخليج العربي يومي الجمعة والسبت المقبلين بإقامة سبع مباريات، إذ يسعى الشارقة إلى الحفاظ على صدارته، والحصول على لقب «بطل الشتاء»، بينما يلاحقه كل من الجزيرة والنصر وبني ياس والعين، حيث تأمل هذه الأندية أن يتعثر الشارقة وترتفع إثارة المنافسة في الدور الثاني. في المقابل، شهد الدور الأول من الدوري مفارقة غريبة، وهي أن الوصل يتصدر الأندية الأكثر فوزاً خارج ملعبها، متساوياً مع كل من الشارقة والجزيرة والنصر.

ورغم أن الوصل بعيد تماماً عن المنافسة على اللقب، ولا يحقق نتائج إيجابية في الدوري، بحلوله في المركز التاسع برصيد 16 نقطة، بفارق 13 نقطة عن المتصدر الشارقة، لكن نتائج الوصل تعد الأكثر غرابة مقارنة مع الأندية الثلاثة التي حققت أربعة انتصارات خارج ملعبها.

وحقق الوصل في الجولات الـ12 من الدوري خمسة انتصارات، وتلقى الخسارة في ست مباريات، وتعادل في مباراة واحدة، ورغم أن الفريق لعب ست مباريات خارج ملعبه، إلا أنه حقق الفوز في أربع مباريات على كل من حتا واتحاد كلباء وعجمان وخورفكان، وخسر أمام كل من الوحدة والشارقة، بينما لم يحقق سوى فوز واحد على ملعبه بتغلبه على الفجيرة، بينما خسر أمام كل من بني ياس والنصر والعين والجزيرة، وتعادل مع شباب الأهلي، ليظهر الوصل «غريباً في بيته».

أما المفارقة الأكثر غرابة، فكانت من جانب فريق خورفكان الذي يحتل المركز الـ11 برصيد 11 نقطة، إذ حقق الفوز في ثلاث مباريات، جميعها كانت خارج ملعبه على كل من حتا وعجمان والفجيرة، بينما خاض على ملعبه ست مباريات، لم يحقق خلالها أي انتصار، وخسر في أربع مباريات أمام كل من النصر والوحدة والوصل واتحاد كلباء، بينما تعادل مع كل من الشارقة وشباب الأهلي.

ويتساوى بني ياس مع خورفكان في المركز الثاني كأكثر الأندية فوزاً خارج ملعبها في الدوري، إذ فاز على كل من الوصل والفجيرة وحتا، بينما حقق الفوز في أربع مباريات على ملعبه في الشامخة بتغلبه على كل من خورفكان والعين والشارقة والظفرة.

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