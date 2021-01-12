تحدي دبي لجري السيدات.. «يحلو التنافس في أجمل شتاء»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

يواصل مجلس دبي الرياضي استقبال طلبات التسجيل في النسخة الأولى من سباق «تحدي دبي لجري السيدات»، الذي ينطلق السبت المقبل بشعار «يحلو التنافس في أجمل شتاء»، ويتضمن أربع مراحل في مناطق مختلفة في دبي، وتستمر منافساته حتى السادس من فبراير المقبل.

وحث مجلس دبي الرياضي السيدات كافة من جميع الجنسيات ومختلف المستويات البدنية على الإسراع للمشاركة في التحدي الأول من نوعه الذي يمنحهن الفرصة لخوض تجربة فريدة من خلال سباق جديد من نوعه يعشن خلاله أجمل ذكريات ستكون محل فخر واعتزاز لهن، كما يمثل فرصة للمشاركات والمتابعين للاستمتاع بأجمل المناطق في إمارة دبي، ويمثل إضافة في مجال التعريف بمناطق الجذب للسياحة الداخلية والرياضة المجتمعية، ضمن حملة «أجمل شتاء في العالم» ودعم قطاع السياحة الرياضية الداخلية.

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان أمس: «تنطلق المرحلة الأولى من التحدي في الساعة 6:00 من صباح السبت المقبل في حديقة سفاري دبي، ويستمر السباق حتى الساعة 8:30 صباحاً».

وأضاف: «ستقدّم بلدية دبي دعماً للسباق، حيث ستقوم بتوزيع قسائم خصومات على جميع المشاركات بعد إنهاء السباق، وستكون القسائم عبارة عن خصم 50% على تذاكر الدخول لحديقة سفاري دبي حتى يمكنهن استخدامها للدخول إلى حديقة سفاري دبي الرائعة مع عائلاتهن والاستمتاع بأجوائها الجميلة ومشاهدة الحيوانات النادرة».

وتابع البيان: «تتنافس المشاركات في التحدي على ثلاث مسافات هي 2.5 كيلومتر، وخمسة كيلومترات، و10 كيلومترات، وسيتم منح كل مشاركة ميدالية مبتكرة تم تصميمها بأسلوب التجميع حيث تحمل ميدالية المرحلة الأولى شعار حديقة سفاري وجزءاً من اسم دبي، ويتم جمعها مع الميداليات الثلاث التي تحصل عليها المشاركة في المراحل الأخرى، بحيث يتم تجميع أربع ميداليات متفرقة في نهاية المرحلة الرابعة لتكون ميدالية واحدة، وتحمل كل ميدالية شعار المنطقة التي تقام فيها وهي من الوجهات العائلية السياحية والرياضية المميزة، وعند إكمال المراحل الأربع تجمع الميداليات الأربع سوياً لتكوّن معاً الميدالية الكبيرة التي تحمل اسم دبي مع صور للمناطق الأربع».

وأوضح أن «السباق ينقسم إلى فئات عمرية عدة حيث يتنافس في سباق 10 كيلومترات خمس فئات عمرية هي 12-17، و18-39، و40-49، و50-59، و60-99، ويتضمن سباق مسافة خمسة كيلومترات التنافس في فئتين عمريتين فقط هما من 12 إلى 17، ومن 18 إلى 99، ويتضمن سباق مسافة 2.5 كيلومتر أربع فئات عمرية هي «5-9، و10-14، و15-17، و18-99».

وستُقام المرحلة الثانية 23 يناير الجاري في جزيرة نخلة جميرا، وينطلق فيها السباق من الساعة 6:00 صباحاً حتى 8:30 صباحاً، فيما تنطلق المرحلة الثالثة في الساعة 9:00 مساء من 28 يناير الجاري بحديقة دبي المضيئة بحديقة زعبيل وتستمر حتى الساعة 11:00 مساء، وتنطلق المرحلة الرابعة الساعة 6:00 صباح السادس من فبراير في شارع السيف ويستمر حتى الساعة 8:30 صباحاً.

يُذكر أن التسجيل في المنافسات سيتم عبر موقع هوبا سبورت.

- 16 يناير موعد سباق «تحدي دبي لجري السيدات»، ويتضمن 4 مراحل في مناطق مختلفة بدبي.

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