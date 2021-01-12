سباق «النجمتين» في بوذيب اليوم

المصدر: بوذيب - الإمارات اليوم

ينطلق صباح اليوم بقرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم في أبوظبي، السباق الدولي لفئة «نجمتين» للقدرة لمسافة 121 كلم بمشاركة مختلف أندية وإسطبلات الفروسية في الدولة.

وتم تقسيم مسافة السباق وهو الخامس الذي تستضيفه القرية من بداية الموسم إلى أربع مراحل، وهو يجمع الفرسان والفارسات الشباب، كما يُقام سباق لمسافة 80 كلم تأهيلي أيضاً.

وأقيم أمس، سباق تأهيل لمسافة 40 كلم بمشاركة كبيرة، وهو السباق الثاني الذي تستضيفه القرية لهذه المسافة خلال أسبوع.

وكانت القرية قد شهدت سباقين تأهيليين لمسافة 80 كلم، و40 كلم في اليوم الأول لافتتاح الموسم الجديد، وفي اليوم التالي أقيم سباق دولي لمسافة 100 كلم «نجمة واحدة»، وشهدت تلك السباقات مشاركات كبيرة حيث دفعت الإسطبلات بعدد من فرسانها وفارساتها في سباق التأهيل إلى الدرجات الأعلى في السباقات.

وتُقام السباقات التأهيلية والتنافسية في قرية بوذيب بتنظيم وبإشراف اتحاد الفروسية ولجانه المختلفة.

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