فوز فريق راشد بن حميد وإنفانتينو بمباراة استعراضية في دبي

المصدر: منصور السندي ■دبي

فاز فريق الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد كرة القدم، والسويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي «فيفا»، وإلى جانبهما رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلدون المبارك، والأمين العام لاتحاد الكرة محمد بن هزام الظاهري، والنجم الفرنسي السابق باتريس إيفر، والشيف العالمي نصرت، على نظيره الأبيض ممثلاً بوزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة أحمد بالهول، والأمين العام لمجلس دبي الرياضي سعيد حارب، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة حميد الطاير، وأسطورة الكرة الهولندية السابق سيدروف والمدرب الإيطالي مانشيني وعمران الجسمي وبدر حارب، وذلك بنتيجة 6-2، خلال المباراة الاستعراضية في كرة القدم التي أقيمت أمس، على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد كرة القدم في دبي.

وسجل أهداف الفريق الفائز لاعب ريال مدريد الإسباني روبن دلاريد ثلاثة أهداف «هاتريك»، وهدفان لخلدون المبارك، وهدف للشيف نصرت، وسجل هدفي الفريق الأبيض عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة سالم الشامسي. وجرت المباراة وسط أجواء احتفالية رائعة، إذ استعرض كل من الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وإنفانتينو خلال المباراة مهاراتهما الكروية وسط أجواء حماسية من لاعبي الفريقين.

وحضر وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عمر بن سلطان العلماء، جانباً من المعرض الذي نظمه اتحاد كرة القدم على هامش هذه الفعالية، واستعرض خلاله اتحاد كرة القدم خططه واستراتيجيته المستقبلية، في حين قدم عضو مجلس الإدارة خلفان بالهول شرحاً مفصلاً لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو عن استراتيجية اتحاد الكرة للمرحلة المقبلة.

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