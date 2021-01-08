إيقاف تنفيذ عقوبة لاعب الذيد مازن بن جمعة حتى الفصل في «الاستئناف»

المصدر: منصور السندي - دبي

قررت لجنة الاستئناف في اتحاد كرة القدم، خلال اجتماعها أول من أمس، برئاسة المستشار عادل الجنيبي، قبول الشق المستعجل في استئناف لاعب نادي الذيد مازن بن جمعة، وإيقاف عقوبة الإيقاف لحين الفصل في الاستئناف المقدم في هذا الخصوص. يذكر أن لجنة الانضباط عاقبت اللاعب بإيقافه أربع مباريات، وتغريمه مبلغ 8000 درهم خلال مباراة سابقة بدوري الدرجة الأولى، لاعتدائه على لاعب من فريق البطائح خلال الجولة الماضية في دوري الدرجة الأولى دون كرة.

وبعد إيقاف تنفيذ العقوبة سيكون بإمكانه اللعب مع فريقه في جولة اليوم أمام دبا، حيث يسعى الذيد إلى تحقيق الفوز الأول هذا الموسم، بعد سلسلة من النتائج المخيبة في الجولات الماضية.

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